Удар ВСУ обесточил Энергодар

Фото: МО Украины

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил в своем Telegram-канале, что город оказался обесточенным в результате удара ВСУ. По его словам, аварийные работы уже ведутся, подача электроэнергии должна быть восстановлена в ближайшее время.

Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады уже работают, — написал Волга.

Он добавил, что ситуация находится под контролем. Производится переключение на запасные линии, в скором времени электроснабжение города будет возобновлено.

На прошлой неделе ракета ВСУ попала в здание гостиницы, в которой ранее проживали сотрудники «Росэнергоатома». Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что целью украинских военные мог быть автобус с работниками ЗАЭС, который за минуту до удара проехал мимо гостиницы.