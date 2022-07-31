Момент атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как в результате попадания самодельного беспилотника во двор штаба ЧФ происходит взрыв.
Telegram-канал URA.RU опубликовал видео атаки украинского беспилотника на штаб ЧФ, которое записали очевидцы с места ЧП.
Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА.
В Севастополе после атаки беспилотника был введен «желтый» уровень террористической опасности. Данная мера является профилактической, власти и правоохранительные органы контролируют обстановку.
Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца спецоперацию на Украине.