Момент атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота попал на видео

Фото: razvozhaev/t.me

Момент атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как в результате попадания самодельного беспилотника во двор штаба ЧФ происходит взрыв.

Telegram-канал URA.RU опубликовал видео атаки украинского беспилотника на штаб ЧФ, которое записали очевидцы с места ЧП.

Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА.

В Севастополе после атаки беспилотника был введен «желтый» уровень террористической опасности. Данная мера является профилактической, власти и правоохранительные органы контролируют обстановку.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца спецоперацию на Украине.