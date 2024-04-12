Удаление аппендикса обернулось для россиянки комой и отеком мозга SHOT: жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендикса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендикса, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, у девушки развился отек мозга. Родственники уверены, что причина кроется в неудачной анестезии.

По данным канала, 23 марта женщина обратилась в больницу с болями в животе. Ей провели операцию на следующий день. По словам мужа, после хирургического вмешательства его супруга не выходила на связь, а позднее врачи позвонили и сообщили, что она не пришла в сознание.

Спустя время женщину перевели в областную клиническую больницу. Никаких прогнозов по выздоровлению врачи не дают. Муж пострадавшей уже подал заявление в Следственный комитет и областной Минздрав. Известно, что женщину дома также ждет ее пятилетний сын.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы захотела привлечь к ответственности стоматолога, который удалил ее дочери коренной зуб вместо молочного. Когда врачу указали на ошибку, он прикрепил здоровый зуб обратно с помощью проволоки. По словам женщины, школьница после приема вынуждена принимать обезболивающие препараты, она также находится в состоянии стресса и испытывает сильную головную боль.