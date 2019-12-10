https://static.news.ru/photo/20f79e76-1b4e-11ea-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Alexander/imagebroker.com/Global Look Press

Белый медведь, ставший популярным в Сети из-за большой надписи на боку «Т-34», вновь стал чистым. Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев рассказал, что на Новой Земле медведей метят краской для учёта.

Медведь был отловлен на Новой Земле в ноябре. Их метят для того, чтобы знать, какой из них пришёл на свалку близ посёлка повторно, — рассказал «Интерфаксу» Мордвинцев.

Метка «Т-34», по его словам, означает точку, в которой медведь был обездвижен. Учёный добавил, что краска через две-три недели сама смывается и медведя уже видели чистым. Мордвинцев рассказал, что три недели назад на свалке в посёлке Белушья Губа было замечено больше 30 медведей, а в настоящее время их около 25, остальные ушли охотиться на лёд.

Как писал NEWS.ru, видео с белым медведем, на боку которого баллончиком написано «Т-34» (название советского танка), появилось в Сети. Старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев предположил, что кадры сняли на острове Новая Земля. Эксперт отметил, что обычная краска быстро сотрётся, однако первое время медведю будет тяжело охотиться.