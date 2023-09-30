В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в мессенджерах E1.RU: в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге школьным преподавателям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах в Telegram и WhatsApp, сообщает E1.RU. Такие уведомления получили в классных чатах родители школьников. Отмечается, что эти меры были приняты для перехода на отечественные платформы «ВКонтакте» и «Сферум».

Задачей ФГИС «Моя школа» является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции. Минпросвещения России и Минцифры России для этого определена информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», — рассказали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Сейчас родителям предложили получать обратную связь от учителей через бумажные школьные дневники. Отмечается, что за рамками образовательного процесса родители и преподаватели смогут общаться друг с другом и в иностранных мессенджерах.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг YouTube не будет блокироваться в России до тех пор, пока не появится его полноценный отечественный аналог. По его словам, без адекватной замены сервису заложниками его блокировки станут пользователи.