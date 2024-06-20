Учителя рисования приговорили к 20 годам тюрьмы за финансирование ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй окружной военный суд вынес приговор учителю рисования из Липецкой области Даниилу Клюке, обвинявшемуся в финансировании Вооруженных сил Украины, сообщает РБК. По его данным, педагога приговорили к 20 годам лишения свободы. Уточняется, что первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Согласно материалам дела, Клюка перевел украинскому фонду 100 тысяч рублей, а затем еще 20 тысяч рублей. Все эти средства были предварительно конвертированы в криптовалюту Bitcoin. По версии обвинения, учитель рисования также собирался оказать финансовую помощь украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории России). В ходе судебного заседания Клюка признал свою вину и раскаялся, отказавшись от дачи дополнительных показаний.

Депутат Госдумы Андрей Луговой ранее выразил свое возмущение присутствием в России компании Nestle. По его словам, Nestle и Mondelez перевели Украине около 3,63 млрд рублей. Парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку данной информации. Также он призвал проверить компанию на предмет соблюдения налогового законодательства.