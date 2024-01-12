Учителя физкультуры из Томска заподозрили в домогательствах к пятикласснику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Томска задержала учителя физкультуры по подозрению в домогательствах по отношению к пятикласснику, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам родителей мальчика, педагог домогался их сына полтора месяца. В отношении 56-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ранее учитель уже был судим.

По данным канала, 11-летний мальчик пожаловался своим родителям на «странные действия» учителя с начала ноября по конец декабря. Ребенок сначала молчал, так как ему было стыдно признаться об этом матери, однако долго держать в себе он это не смог. Сразу после беседы родители мальчика обратились в полицию. Учитель физкультуры, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был задержан. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщалось ранее, в Выборгском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила врача-педиатра в развратных действиях в отношении ее 16-летней дочери. По ее словам, инцидент произошел во время приема 13 ноября. Известно, что подозреваемому 53 года, его разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.