Учительницу из Новосибирска уволили после видео в Instagram

Руководство частного образовательного учреждения «Онлайн гимназия № 1» попросила 23-летнюю учительницу из Новосибирска Викторию Каширину написать заявление об увольнении по собственному желанию после выложенного в Instagram видео. Виной всему — увлечение педагога танцами на шесте, пишет Сиб.фм.

Каширина рассказала, что всё началось с просьбы одной из матерей учеников, которая заявила, что подобные публикации порочат авторитет преподавателя.

Добрый вечер. Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода? Или закройте профиль. Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавательский, — написала женщина.

Учительница отказалась, после чего с подобным требованием к ней обратилось руководство школы. Каширина вновь отказала и пожелала узнать, откуда такие требования к педагогам. На это директор гимназии ей ответил, что существуют некие требования к социальным сетям учителей. После этого Каширину вызвали к директору и сходу попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию, без отработок и выплат.

Я не хотела уходить. Мне сразу с порога сказали: «Пиши заявление», — призналась Каширина.

Она отказалась писать заявление, но в итоге её пообещали уволить за аморальное поведение.

Ранее психолог Наталья Наумова поддержала идею мониторить открытые данные социальных сетей школьников. По её мнению, в этом случае учителя смогут вовремя оказать помощь учащимся, которые испытывают стресс.