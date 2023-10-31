Учительницу из Челябинской области уличили в совращении 15-летнего ученика Baza: в Челябинской области завели дело на совратившую подростка учительницу

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В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело о совращении несовершеннолетнего в отношении 26-летней учительницы, вступившей в интимную связь с 15-летним учеником, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, педагога от работы с детьми не отстранили.

На 26-летнюю преподавательницу из Октябрьского района Челябинской области донес ее муж. Он сообщил, что в мае его супруга совратила 15-летнего подростка и вступила с ним в половую связь у них дома. Отмечается, что интимная близость между школьником и учительницей случилась по обоюдному согласию.

Следователи провели проверку и выяснили, что мужчина не врет. По данному факту было возбуждено уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. При этом, как отмечает Baza, учительница продолжает работать с детьми в школе — в том числе и с учеником, которого она совратила.

Ранее сообщалось, что младший сержант краснодарской полиции создал женский профиль в социальной сети «ВКонтакте», после чего познакомился с 13-летним школьником и «развел» его на интимные фотографии, которые позднее выложил в Сеть. За свой поступок сержант лишился работы и стал фигурантом уголовного дела.