Учительницу из Челябинска задержали за секс с 15-летним школьником

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Учительницу одной из школ в Челябинской области подозревают в сексуальной связи с 15-летним учеником, сообщает URA.RU. По данным источника издания, женщина задержана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ.

Задержанной преподавательнице 26 лет. Предварительно, она вступила в половую связь со школьником еще в мае, но известно о случившемся стало только сейчас. Учительнице может грозить до четырех лет колонии, а также запрет на преподавательскую деятельность на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецшколы в Екатеринбурге заставляли воспитанников насиловать детей за плохое поведение. О случившемся рассказал один из мальчиков, который сбежал из учреждения. В деле фигурируют несколько сотрудников школы и двое потерпевших. Следователи допросили педагога, предложившего такой «метод воспитания», и заместителя директора, которого также подозревают в развратных действиях над учениками. Директора школы отстранили от обязанностей, но она уже нашла работу в другом учреждении.