Учительницу и участкового нашли застреленными у кладбища под Оренбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли у кладбища под Оренбургом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. По его данным, убитыми оказались участковый полицейский и учительница.

Тела нашли у дороги, ведущей к кладбищу в поселке Первомайский Оренбургской области. В ведомстве сообщили, что было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по этой части статьи — пожизненное лишение свободы.

Как стало известно порталу Orenday, тела находились в служебном автомобиле «Нива», у обоих были прострелены виски. Кроме того, на автомобиле обнаружены отверстия от пуль. Убитых нашли пожилые женщины, которые утром гуляли с собаками.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси Lada Largus, пропавший в понедельник, 18 марта, обнаружили в СНТ «Урожай» деревни Гостицы Сланцевского района Ленинградской области вместе с изувеченным телом водителя внутри. Труп мужчины находился на водительском сиденье, на нем были многочисленные колото-резаные раны. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.