Учительница в Чувашии уволилась из-за травли после выходки сына чиновника Mash: учительница, которую сын чувашского чиновника оскорблял матом, уволилась из-за травли

Учительница географии, которую сын директора филиала Росреестра Игоря Татура 18-летний Георгий покрыл матом за низкие оценки, уволилась из кадетского корпуса в Чувашии, сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, покинуть свой пост пришлось и директору, которая заступилась за нее. Обеих взрослых женщин стали травить ученики и коллеги, после инцидента в декабре, когда Георгий Татур за рулем своего автомобиля вместе с приятелем преследовал учительницу, оскорбляя женщину. Видео преследования снимал на камеру смартфона приятель Татура.

Учительница географии написала заявление на увольнение из Чувашского кадетского корпуса 25 января. По ее словам, травля в отношении нее началась после заснятого видеоролика. По информации Mash, издевки шли от учеников, выпускников и коллег. Женщина не успела даже выпустить свой девятый класс, где была руководительницей. Директор корпуса пыталась защитить Калаеву, но попытки оказались тщетными, в итоге заявление на увольнение написала и она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной пообещал устроить стрельбу в гимназии № 5 в Чебоксарах. По данным канала, угрозу он опубликовал в Telegram-канале своего класса, после чего в квартире молодого человека прошел обыск.