Учительница послала школьника на три буквы и попала на видео В Самаре проверяют учительницу химии, которая послала ученика матом

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В Самаре департамент образования проверяет поведение учительницы химии, которая послала матом ученика школы, сообщает в Telegram руководитель управления информации и аналитики мэрии Елена Рыжкова. Инцидент произошел 21 мая в школе № 65, и ученик заснял его на видео. Подросток смеялся, когда педагог грубо обратилась к нему.

Проводится служебная проверка по вопросу некорректного поведения работника образовательной организации. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, — сообщили в департаменте.

В администрации школы издание 63.ru заверили, что видео смонтировано и педагог не использовала бранное слово. Так утверждает один из заместителей директора.

Это детская шутка. Ученики сняли видео и наложили звук, — заявили в школе.

Ранее в поселке Отрадное Воронежской области педагог местной гимназии во время урока физкультуры ударил школьника, у которого завязалась драка с одноклассницей. Видео инцидента оказалось в соцсетях и дошло до прокуратуры. На кадрах видно, что педагог не торопится вмешиваться в конфликт, а когда начинает разнимать школьников, хватает мальчика за лицо, бьет его и толкает на пол.