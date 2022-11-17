Учительница наказала школьника из-за кофты с флагом США В Карелии учительница посадила ученика спиной к доске на урок из-за толстовки с флагом США

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В Карелии учительница в лицее посадила ученика спиной к доске на весь урок из-за кофты с флагом США, сообщает Telegram-канал «Baza». Родители отметили, что женщина поступила с мальчиком так, чтобы «не видеть этот флаг».

Также стало известно, что отец парня очень недоволен таким наказанием. По его словам, толстовку купили еще до 24 февраля, да и вообще, если сотрудникам лицея не нравится какая-то одежда школьников — пусть тогда он вводят единую форму, передает его слова канал.

Мужчина собирается побеседовать с директором лицея, чтобы такие инциденты больше не повторялись.

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