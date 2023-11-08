В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула ребенка на уроке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе Ярково в Тюменской области уволили учительницу, которая пнула ребенка во время урока, сообщили URA.RU в региональном департаменте образования. Руководство школы принесло свои извинения родителям ребенка.

По факту инцидента в МАОУ «Ярковская СОШ» проведена служебная проверка. Трудовые отношения с педагогом прекращены, — говорится в сообщении.

Ранее в Тюменской области в поселке Ярково учительница физкультуры на уроке пнула одного из учеников младших классов. Это попало на видео, которое разошлось по социальным сетям. Тогда в учебном заведении начали расследование, а директор пообещала, что учителя ждет строгое наказание.

В поселке Лучегорск Приморского края учительница физкультуры в школе № 4 заставляла шестиклассников выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах. Надзорное ведомство провело проверку, в отношении преподавательницы возбуждено административное дело.

Было установлено, что учитель физкультуры применила «недопустимые и опасные методы воспитания» во время урока в октябре 2023 года. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также обратил внимание на ситуацию и поручил доложить ему о результатах проверки.