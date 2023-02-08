Учительница назвала шумящих детей жертвами аборта и попала на видео В Хабаровском крае учительница назвала школьников жертвами аборта и дебилами

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Хабаровском крае школьная учительница математики назвала шумящих детей жертвами аборта и дебилами. В этот момент женщину снимал на телефон один из учеников. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash. На нем преподавательница призналась, что не может ничего поделать с орущими и носящимися по кабинетам детьми.

По данным портала, случай произошел в школе № 1 в поселке Переяславка. Жертвами аборта и дебилами женщина назвала учащихся девятого класса. Администрация района и прокуратура проверят высказывания преподавательницы.

«Дебилы», «имбецилы», «стоишь, как в штаны навалила» — такие вещи дети слышат ежедневно. <...> Отличникам ставит тройки, заявляя: "Вы дебилы, тройки — ваш потолок. Куда мы только не обращались, чтобы этого педагога от нас убрали, но нам говорят: или она, или никого, — рассказала мать одного из учеников.

Ранее учительница географии подралась с ученицей в красноярской школе. Конфликт начался из-за того, что женщина, которая является классным руководителем ученицы, отобрала у нее электронную сигарету. В ответ школьница облила педагога водой, после чего началась потасовка. Очевидцы утверждают, что у девочки сломан палец. На выложенном а Сети видеофрагменте показано, как женщина ударила несколько раз ребенка по голове рукой, после чего начала бить школьницу бутылкой. Позднее девочку выгнали из класса. Следственный комитет завел уголовное дело на учительницу географии.