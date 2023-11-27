Учительница красноярской школы оттаскала ученика за ворот за списывание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преподаватель одной из школ в селе Дрокино Красноярского края сорвалась на ученика и оттаскала его за воротник, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Как отмечается, семиклассник списывал на самостоятельной работе с телефона и игнорировал замечания учителя. Тогда она и применила к нему силу, чтобы повести к директору. Этот момент и попал на видео.





По данным канала, учащиеся школы положительно отзываются об учителе. В отношении нее началась внутренняя проверка. С нее потребовали объяснительную.

Ранее педагог калужской СОШ ударила ученика пеналом и тетрадями. В школьной администрации пояснили, что пострадавшие дети списывали и пользовались телефоном на уроках. Родители подростков были вызваны в школу. По факту инцидента проводится проверка, однако никаких жалоб от родителей подростков не поступало.

До этого в одной из школ Барнаула родители учеников потребовали сменить учителя физкультуры и написали на него заявление в полицию. Поводом стал скандал, когда педагог дал пощечину восьмилетнему ребенку за плохое поведение на уроке. По словам пострадавшего мальчика, его матери удалось посмотреть запись с камер видеонаблюдения, однако на месте самого инцидента запись прерывается.