Учительница детсада запустила мячом в голову девочки и устроила истерику Учительница детсада в Красноярске запустила мячом в голову девочки и устроила истерику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В красноярском детсаду 70-летняя учительница физкультуры бросила мячом в девочку и наорала на воспитанников, сообщает Telegram-канал «Подъем». В администрации города каналу рассказали, что педагог уволилась, а руководство учреждения обратилось в полицию после жалобы родителей.

На настоящий момент этот работник детского сада уволилась. Заведующая детсадом подала заявление в полицию, — сообщили в администрации.

В красноярском главке МВД сообщили каналу, что проводится проверка, действиям педагога будет дана оценка.

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В Копейске Челябинской области руководитель школы отстранил от работы учителя, который поставил школьника на колени и грозился «обоссать» его. По факту инцидента проводится проверка.