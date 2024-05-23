Учительница из Сибири дала первоклашкам «домашку» на украинском языке В Новосибирске учительница дала домашнее задание по математике на украинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске учительница дала домашнее задание по математике на украинском языке, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Министерство образования региона. Уточняется, что педагогу уже вынесли дисциплинарное взыскание.

По данным издания, ученики первого класса школы №1 областного центра получили задание на дом на распечатанных листах. Текст задания по математике был написан на украинском языке. По словам специалистов Минобразования, учительница этого не заметила.

Педагог принесла свои извинения родителям школьников, однако этот случай был зафиксирован. Директор учебного заведения вынес дисциплинарное взыскание учительнице, при этом не уточняется, был это выговор или замечание.

После этого провели совещание педагогического состава, где учителей попросили давать задания из школьных учебников и быть более аккуратными.

Ранее учительница из Усть-Катава Челябинской области была уволена из-за скандала с рукоприкладством. Женщина накричала на четвероклассницу, оттаскала ее за руки и ударила по голове.

До этого в Туапсе Краснодарского края учительница пнула ученика младшего класса во время урока. Причиной ссоры стало поведение мальчика, который не реагировал на требования убрать телефон.