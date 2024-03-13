Учителей хотят приравнять к полицейским и наказывать за их оскорбление Министр Поздняков предложил наказывать граждан за оскорбление учителей

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Учителей необходимо приравнять к полицейским, чтобы так же привлекать граждан к административной и уголовной ответственности за их оскорбление, считает глава Министерства образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков. На инициативу обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня». Министр уверен, что нужно защищать педагогов от учеников, а не наоборот.

По словам Позднякова, он уже пытался продвинуть такую инициативу, чтобы обеспечить защиту учителей. Однако, как уточнил министр, пока предложение не получило должной поддержки. Чиновник добавил, что в администрации республики прорабатываются меры по наказанию за оскорбление учителя. Кроме того, в регионе наблюдается нехватка педагогов, а дополнительные меры административного воздействия могли бы стать гарантией защиты.

Все-таки ограничения, которые налагаются на учителя, — они очень высокие, практически как на государственного служащего. Поэтому статусность надо соответствующую придавать, — пояснил он.

Ранее в Красногорске сотни учеников школы № 16 устроили массовые протесты после увольнения учителя физкультуры. По предварительным данным, преподаватель был вынужден уволиться после жалобы девятиклассника, который кинул мяч в голову мужчины.