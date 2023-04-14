Учитель в Рязанской области уволился после инцидента со школьницей Учитель в Рязанской области уволился после грубого обращения со школьницей

Фото: РИА Новости

В райцентре Чучково Рязанской области учитель физкультуры уволился из школы после инцидента с одной из учениц, произошедшего во время уборки школьной территории. Как сообщает «МК в Рязани», в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как педагог грубо обращается со школьницей.

На записи видно, как девочка прыгает на собранный мусор, после чего учитель замахивается на нее и грубо отталкивает.

Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля. После публикации видео прокуратура организовала в школе проверку. Учитель физкультуры уволился на следующий день после произошедшего.

Ранее бывший педагог екатеринбургской спецшколы № 124 для трудных подростков, где сейчас идет проверка информации об изнасилованиях подростков, назвала эти сообщения ложью. По ее мнению, директора учебного заведения оклеветали, а дети там выросли неблагодарные. Учительница считает, что школьники воспитывались в интернате более чем достойно.

Между тем власти Тывы встали на сторону учительницы, бившей учеников. Видео из школы № 3 города Кызыла, на котором педагог бьет непослушных учеников и выкручивает им уши, появилось в Сети. Министр образования Республики Тыва Елена Хардикова на своей странице в соцсети отметила, что ученики сами спровоцировали пожилую учительницу на рукоприкладство.