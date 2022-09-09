«Могу бить, мне ничего не будет»: в Екатеринбурге учитель угрожал ученикам В Екатеринбурге учитель биологии угрожал школьникам избиением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге учитель биологии заявил пятиклассникам, что может избивать своих учеников, оставаясь безнаказанным, сообщает E1.ru. Слова педагога записали на диктофон, а позже опубликовали в Сети. В издании отметили, что учитель потерял контроль над собой из-за того, что дети шумели в кабинете, пока он отошел по делам.

Я их хотя бы бить могу, и мне ничего за это не будет. А если и будет, так мы все живем рядом. Темная улица — она никого не спрячет, — пригрозил школьникам педагог.

На записи слышно, как учитель говорит о своих юридических навыках и готов разобраться в суде с теми, кто подаст против него иск.

Я не дурак, у меня три диплома: математика, биолога и управленца, — отметил преподаватель.

Ранее заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид заявил, что хороший учитель должен сочетать в себе доброту и требовательность, быть профессионалом во всех направлениях своей деятельности. По мнению преподавателя, педагог также должен быть интересной личностью, поскольку через интерес к личности учитель и ребенок будут погружаться в тот или иной массив знаний по школьным предметам.