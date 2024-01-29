В Челябинске учитель поставила третьеклассника на колени перед сверстниками

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В Челябинске мать ученика третьего класса школы № 58 требует уволить классного руководителя, который, по ее словам, унижает ребенка перед сверстниками, передает 74.ru. С соответствующим заявлением она обратилась в управление образованием по Советскому району. Также она просит уволить преподавателя физкультуры, который поставил сына на колени перед всем классом.

16 ноября 2023 года на уроке физкультуры педагог разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения за то, что он постоял за себя перед девочкой, — рассказала мать.

В городской администрации журналистам заявили, что при служебной проверке факты оскорбления и унижения не подтвердились.

В ходе работы с конфликтной ситуацией была проведена работа опытных психологов совместно с социальным педагогом и классным руководителем. На основе этой работы будут предоставлены рекомендации как законным представителям ребенка, так и педагогическому коллективу, — заявили в администрации.

Мать мальчика утверждает, что классный руководитель унижает ее сына публично и разрешает всем ученикам говорить, что они думают об однокласснике. По словам родительницы, педагоги пеняют, что у ребенка плохое поведение.

Ранее в поселке Отрадное Воронежской области педагог местной гимназии во время урока физкультуры ударил школьника, у которого завязалась драка с одноклассницей. Видео инцидента оказалось в соцсетях. Местная прокуратура организовала проверку в отношении мужчины.