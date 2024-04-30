Учитель пинком разняла драку школьников в Свердловской области

В Свердловской области учитель пинком разняла драку учеников, пишет Telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел в одной из школ города Березовского. Случившееся засняли на видео очевидцы.

По данным канала, два школьника начали бить друг друга на глазах у других детей. Учитель сначала пнула одного ученика, а потом взяла за капюшон и унесла в учительскую второго.

Ранее сообщалось, что учительницу из московского реабилитационного центра подозревают в избиении ребенка-инвалида. 10-летней девочке и ее матери пришлось обратиться в больницу после школьных занятий, так как у школьницы после урока появилась сильная ссадина на левой руке и царапины.

До этого в Сети разошлось видео, как в батайской школе между девятиклассником и 71-летней учительницей русского языка случилась перепалка. Мальчик в ответ на просьбу не обижать младших ребят заявил, что «ставит на колени» русских. «Царьград» утверждает, что мальчик принадлежит к диаспоре езидов — небольшого родственного курдам ближневосточного народа, который проживает в том числе на Кавказе и в южных регионах России.