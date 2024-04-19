Учитель ОБЖ никого не предупредил и устроил учения со стрельбой В Петербурге учитель устроил стрельбу холостыми во время учебной эвакуации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Учитель ОБЖ устроил стрельбу холостыми патронами в Охтинском колледже в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Проводилась учебная эвакуация, однако педагог открыл огонь по собственной инициативе, никого не предупредив, в результате испуганные студенты спрятались под парты.

Сами учения были согласованы с комитетом по образованию Санкт-Петербурга, однако перформанс учителя в план не входил. Он сам вызвал экстренные службы и сообщил о стрельбе. Прибывшие на место правоохранители провели с ним профилактическую беседу.

Ранее СМИ сообщали, что бывший кандидат в депутаты законодательного собрания устроил стрельбу из травматического пистолета на Новоизмайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что у мужчины произошел конфликт с владельцем черного внедорожника. В результате происшествия никто не пострадал.

Также ранее прокуратура Еврейской автономной области сообщила о стрельбе в селе Амурзет. Местный житель 1969 года рождения в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по полицейским, ранив двоих правоохранителей. В результате происшествия стрелявший погиб.