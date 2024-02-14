Исколотый 27 раз циркулем свердловский школьник продолжил учебу

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Ученик второго класса школы № 19 поселка Малышева в Свердловской области, которого классный руководитель исколола циркулем, продолжает учебу, сообщили URA.RU в отделе образования администрации Малышевского городского округа. На больничном находится педагог. В связи с этим служебная проверка в отношении учителя приостановлена.

Мальчик сразу вышел в школу, продолжает учиться. Педагог на больничном, в связи с этим служебная проверка приостановлена. Ранее она не была замечена в проявлениях агрессии, — сообщили в отделе образования.

Ранее сообщалось, что классный руководитель 27 раз уколола руку девятилетнему ученику циркулем «в воспитательных целях». Он поссорился с одноклассницей и, по его словам, случайно поранил ее циркулем. Педагог вывела его из-за парты и начала колоть циркулем, повторяя при этом вопрос: «Тебе нравится?» За наказанием наблюдал весь класс.

Детский омбудсмен по региону Игорь Мороков сообщил, что аппарат уполномоченного взял на контроль ситуацию. Он отказался раскрывать подробности состояния пострадавшего ребенка.

До этого в бурятском селе Комсомольском преподаватель избил школьника за баловство на уроке. Восьмиклассник нарушил дисциплину на математике, учитель решил провести воспитательную беседу, однако закончилось все рукоприкладством. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости, пострадавшего пришлось оперировать.