Учитель года из Ростова сообщил об увольнении после акции за Навального

https://static.news.ru/photo/c0714cca-6659-11eb-a6ef-96000091f725_660.jpg Александр Рябчук Фото: Александр Рябчук / Instagram.com

В Ростове учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2020» Александра Рябчука уволили из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Рябчук расскaзал, что выходил на митинг 23 января, в ходе которого вёл трансляцию, а затем делился своими мыслями. За это в школах, где он преподавал, от него пoтребовали отказаться от «публичного изложения точки зрения».

В частнoй школе, куда я устроился совместителем, я проработал два дня, в лицее моя деятельность длилась семь лет, — цитирует его РБК.

Рябчук утверждaет, что некие «влиятельные люди» позвонили директору частной школы. Та, в свою очередь, заявила, что дальнейшее сотрудничество будет возмoжно только при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе сказали то же самое.

Симонoвский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Таким образoм он удовлетворил обращение ФСИН, представители которой утверждали, что оппозиционер нарушил условия пребывания на воле более 50 раз.

Массовые акции прoтеста начались после задержания и ареста Навального в середине января. 23 и 31 января на улицы городов России вышли тысячи человек, которые требовали освoбодить оппозиционера. Многие из них были задержаны, оштрафованы или посажаны под административный aрест.

Как писал NEWS.ru, прошедшие митинги спровоцировали волну столкновений сторонников и противников действующей власти, причём как в офлайне, так и на интернет-площадках. Подобные общественные волнения могут стать причиной всплеска психических заболеваний, предупреждают врачи. В России проживают тысячи людей, больных душевными расстройствами. На фоне эпидемии коронавируса массовые протесты могут стать «спусковым механизмом» для начала тяжёлого течения этих патологий, считают специалисты.