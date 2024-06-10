Учитель английского в Челябинске накинулся с мачете на соседей во дворе SHOT: челябинец накинулся с огромным мачете на шумных соседей во дворе

Житель Челябинска накинулся на соседей с огромным мачете, пишет Telegram-канал SHOT. Со ссылкой на местных жителей утверждается, что это был 63-летний учитель английского языка из техникума. Предположительно, ему не понравилась шумная компания, собравшаяся во дворе.

По данным канала, мужчина с полуметровым мачете испугал женщин и детей, пришлось вызывать полицию. Патрульные его задержали и доставили в отделение полиции. В отношении челябинского учителя составили протокол о мелком хулиганстве, ему грозит до 15 суток ареста.

2 июня несовершеннолетний на почве ревности с помощью ножа по типу мачете ранил 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину в подмосковной Балашихе. Правоохранители задержали нападавшего. Друг пострадавшей рассказал NEWS.ru, что напавший ждал свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного в подъезде. Никаких угроз накануне с его стороны не поступало, хотя до этого он часто писал бывшей возлюбленной.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина напал с мачете на двух подростков. 46-летний уроженец Бокситогорска при нападении кричал «всех порежу». Он ранил молодого человека в живот и руку, а девушке порезал ухо. Несмотря на ранения подросток смог обезвредить мужчину. Прибывшая на место полиция его задержала.