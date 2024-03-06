Сибирским ученым удалось разрушить раковую опухоль без повреждения тканей Ученые НГТУ создали безопасный метод разрушения раковой опухоли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученым из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) удалось создать метод, который позволяет разрушить раковую опухоль без повреждения тканей, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу вуза. Для этого они предложили использовать высокочастотное электромагнитное излучение от 5 до 30 МГц вместо частот от 400 до 2450 МГц.

Как уточнила доцент кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ Светлана Белавская, предложенный способ не требует пропускать через организм пациента ток. Также не требуется использование СВЧ-энергии, которую сейчас применяют при аналогичных процедурах.

Кроме того, надрезы после операции будут заживать быстрее благодаря небольшой глубине. Ученые успешно провели испытания нового метода на мышечной ткани животных. Чтобы продвинуть разработку, необходимо провести дополнительные эксперименты на живых организмах.

Ранее стало известно, что некоторые злокачественные опухоли мозга, такие как глиомы, используют нейронные сигналы для своего роста. Активные нейроны выделяют нейромедиаторы и другие белки, которые стимулируют деление клеток. Также известно, что опухоли головы и шеи влияют на близлежащие нервы, заставляя их перейти на норадреналиновые сигналы.