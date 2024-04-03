Ученые ВСГУТУ создали нейросеть для контроля застройки в Улан-Удэ

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вид на Улан-Удэ

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета (ВСГУТУ) разработали нейросеть для контроля городской застройки, рассказала «МК в Бурятии» заведующая кафедрой «программная инженерия и искусственный интеллект» Инга Евдокимова. По ее словам, программа позволяет найти изменения в городских постройках через анализ фотографий районов.

При сравнении двух изображений на уровне пикселей программа в состоянии обнаружить различия, такие, например, как новые постройки, исчезнувшие объекты, перемещения или изменения размеров, — пояснила Евдокимова.

Она отметила, что нейросеть поможет городскому планированию, так как быстро и очень точно способна выявлять изменения в застройке города.

Ранее искусственный интеллект взяли на работу в больницу Улан-Удэ. В больнице уточнили, что программа «Электронный клинический фармаколог», разработанная на принципах нейросети, будет помогать врачам.

Другой искусственный интеллект научился определять болезни по кашлю. По данным научного журнала Nature, система, получившая название Health Acoustic Representations (HeAR), обучена на миллионах аудиозаписей с фрагментами покашливания и другими шумами.