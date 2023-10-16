Ученые опровергли возраст древней сосны Палласа в Крыму Сосна Палласа в Крыму оказалась моложе на 800 лет

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Сосна у подножия Ай-Петри в Крыму

Крымские ученые определили, что древней сосне Палласа, расположенной у подножия горы Ай-Петри, 616 лет. До этого считалось, что возраст дерева может составлять более 1500 лет. В действительности же сосна оказалась моложе на 800 лет, пишет «МК в Крыму».

В пресс-службе ФГБУН «НБС-ННЦ» заявили, что предварительное заключение, выдвинутое учеными Никитского ботанического сада, было сделано преждевременно. Чтобы установить точный возраст сосны, были проведены дополнительные проверки, в том числе лабораторные. Официальное заключение сотрудников Никитского ботанического сада будет опубликовано позже.

В октябре эколог Валерий Темнухин сообщил, что под Нижним Новгородом обнаружили окаменелый гриб-трутовик, возраст которого составляет не менее 800 лет. По мнению специалистов, трутовик вырос в XIII веке, то есть был «свидетелем» начала татаро-монгольского нашествия на Русь.

В Орле ранее развалилось на две части дерево, высаженное в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи. Знаковое дерево росло на перекрестке бульвара Победы и улицы Октябрьской. До 2001 года дуб входил в список объектов культурного наследия области, а также стал местной достопримечательностью.