Ученые Новосибирска создадут самолеты «Партизан» со сверхкоротким взлетом

Фото: fpi.gov.ru

Самолет «Партизан»

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина (СибНИА) в 2023 году создаст два опытных образца самолетов «Партизан» с системами сверхкороткого взлета и посадки, сообщает «МК в Новосибирске». Директор института Владимир Барсук рассказал, что они относятся к летательным аппаратам смешанного типа, поскольку имеют как электрические, так и тепловые установки.

Это смешанный летательный аппарат, есть электрическая и тепловая силовые установки, − пояснил Барсук.

Самолеты «Партизан» смогут летать на расстояние в 1000 км со скоростью не менее 300 км/ч, уточнило издание. Работа над данными летательными аппаратами длится уже три года. Заказчиком выступил Фонд перспективных исследований.

В американских СМИ ранее сообщили, что российский истребитель Су-35 располагает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого самолета. По словам журналистов, эта летающая машина является «бесценным активом» армии РФ. Они уточнили, что Су-35 представляет собой сверхманевренный истребитель, оснащенный комплектом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, а также новой РЛС с большей дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом сопровождаемых и обстреливаемых целей.