Путешественники нашли шпионское устройство во льдах Члены экспедиции «Россия 360» нашли во льдах Арктики шпионский буй

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Члены экспедиции «Россия 360» нашли во льдах Арктики огромное устройство желтого цвета с электронной начинкой и надписями на английском языке, сообщил член экспедиции Богдан Булычев в блоге в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что это мог быть шпионский буй. Находку передали спецслужбам.

Мы обнаружили буй, вмерзший в лед. В течение минут двадцати мы извлекали его изо льда <...>. Вскрыв защитный кожух буя, мы обнаружили электронную начинку в прочном и защищенном корпусе, аккумулятор для автономной работы, систему приема и передачи информации, — рассказал Булычев.

Он добавил, что перед поездкой по Чукотке российские пограничники предупредили его, что в этом регионе регулярно находят буи иностранного производства. При этом внутри таких устройств стоит современная электроника, возможно, предназначенная для сбора информации.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России проводит доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания Минобороны РФ в Москве По данным агентства, камера была установлена на штатив и оснащена антенной. В настоящее время специалисты министерства изучают изъятое оборудование.