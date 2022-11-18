Ученые нацпарка «Земля леопарда» сняли редкое видео с тигрицей-«болтушкой»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ученые дирекции заповедников «Земля леопарда» получили редкое видео с маркировочной многоходовкой тигрицы-«болтушки» в Приморье. Камеры фотоловушки сняли самку амурского тигра, которая обнюхивает маркировочную скалу и оставляет метки, видео опубликовано в Telegram-канале дирекции заповедников.

Посмотрите! Маркировочная «многоходовка» тигрицы-болтушки! Сколько «слов» и информации она оставила у этой скалы (или доски объявлений?) за один раз? Какая разговорчивая, — говорится в сообщении под видеокадрами.

На кадрах видно, как тигрица метит скалу, а после обнюхивает ее, а после «флеменгует» — приоткрывает рот, растягивает губы и высовывает язык, чтобы усилить приток воздуха к особому органу во рту, который анализирует поток информации. После того, как хищница выяснила, кто побывал до нее у скалы, она опирается на камни передними лапами, обнюхивает и еще раз метит, закрепляя таким образом информацию о своем визите.

По уникальным полосам на шкуре ученые определили, какая именно тигрица стала героиней видео. Это молодая тигрица T80F, которую в национальном парке отмечают с 2019 года.

Территория «Земли леопарда» покрыта сетью из 450 фотоловушек, что дает возможность изучать жизнь краснокнижных животных и отслеживать их численность на охраняемых территориях. Специалисты устанавливают камеры так, что им удается получать очень содержательные в плане поведения животных кадры.

Ранее Центр «Амурский тигр» опубликовал видео с попавшим на камеру фотоловушки тигром Громом. На кадрах, где хищник шагает куда-то по своим делам, раздается его грозный рык.