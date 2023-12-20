Учеников эвакуировали из школы в Нижнем Новгороде из-за странного запаха Причиной эвакуации в школе в Нижнем Новгороде стали проблемы с канализацией

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Учеников эвакуировали из школы № 52 в Нижнем Новгороде из-за странного запаха. В региональном главке МЧС сообщили NEWS.ru, что в образовательном учреждении произошел сбой в работе канализационной системы.

Службы выезжали на место. В школе что-то с канализацией. Ликвидируют проблему сами без участия сотрудников МЧС, — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в школе, детей вывели из здания еще перед началом первого урока. Причиной стал странный запах в раздевалке, похожий на бензин, по словам одного из учеников, которые привел Telegram-канал Ni Mash. По его данным, всего из школы эвакуировали 972 человека, в том числе 930 детей.

Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха на анализ. На место также выезжали газовщики. Занятия на день отменили, первую и вторую смены перевели на дистанционный формат.

Ранее в Петрозаводске около 20 школ эвакуировали из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. В МВД Карелии сообщили, что в основном такие сообщения о «минированиях» поступают в образовательные учреждения из-за рубежа. В полиции отметили, что подобные случаи чуть ли не ежедневно регистрируются по всей России.

В конце ноября в Москве эвакуировали жильцов дома в Старопетровском проезде, предположительно, из-за двух гранат времен ВОВ. СМИ писали, что подозрительные предметы нашли в лифтовом холле на пятом этаже здания.