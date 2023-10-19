Ученики школы под Пензой пожаловались Мизулиной на угрозы директора Мизулина: ученикам школы под Пензой угрожают проверками из-за их жалоб на холод

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Директор и учителя школы в поселке Малая Сердоба Пензенской области стали оказывать давление на учеников после их обращения к исполнительному директору Национального центра помощи детям Екатерине Мизулиной с жалобами на холодные кабинеты, сообщила в своем Telegram-канале сама глава Лиги безопасного интернета. Детей, написавших Мизулиной, обещают «вычислить по IP».

Пензенская область, Малая Сердоба: после обращения детей ко мне в связи с отсутствием отопления директор заявила о проверке телефонов школьников. Угрожает вычислить всех «по IP» с привлечением правоохранительных органов. Прошу Министерство образования региона обратить внимание на действия директора и принять меры, — написала Мизулина.

Мизулина также опубликовала скриншоты сообщений от учеников. Дети рассказывают, что учителя угрожают им массовой проверкой телефонов, называют их «позором школы», и специально включают отопление на максимум, чтобы они «сильно не жаловались».

Ранее глава Лиги безопасного интернета заявила, что предложением о введении дополнительного урока «Важные дела» депутаты показали, насколько они далеки от реальности. По ее словам, школьники и так еле выдерживают нагрузку, поэтому парламентариям стоит не вводить новые дисциплины, а разобраться с существующими проблемами.