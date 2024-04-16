Ученики челябинской школы пожаловались на установленные в туалетах камеры Ученики школы № 47 Челябинска пожаловались на камеры в туалетах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученики школы № 47 в Ленинском районе Челябинска пожаловались на установленные в туалетах камеры, сообщает портал 74.RU. Школьники рассказали журналистам, что администрация обещала убрать видеонаблюдение, но съемка продолжается. В мэрии Челябинска заверили, что камеры были установлены с согласия родителей.

В школе № 47 сказали, что уберут камеры в туалетах. Убрали одну, которая не направлена в кабинки, она не видит, что внутри кабинки происходит. Нехорошо просто, школа должна была убрать камеры в туалетах, а в итоге ничего! — рассказал один из учащихся.

В мэрии указали, что камеры в туалетах учебного заведения появились после решения, принятого на общешкольном родительском собрании в 2020 году. Там пояснили, что под наблюдением находятся не сами туалетные комнаты, а зона у дверей кабинок. Там также заверили, что отснятые материалы хранятся на специальном носителе, доступ к которому имеет только один из заместителей директора.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина в Белгороде атаковала камеру видеонаблюдения тростью, видео опубликовал оператор связи «Региональные ТелеСистемы». На записи видно, что пенсионерка подходит к столбу и несколько раз бьет по камере, висящей над головой.