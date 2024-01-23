Ученик из Рязани выпил алкоголь в школе и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани ученик выпил алкоголь на территории школы № 11 и попал в больницу, сообщает «МК в Рязани». Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова отметила, что по данному факту прокуратура уже организовала проверку.

Как уточнила детский омбудсмен, здоровью школьника на данный момент ничего не угрожает. Евдокимова взяла ситуацию на личный контроль. Она также призвала родителей учить детей уважать принятые в обществе моральные ценности и формировать у них законопослушное поведение. Евдокимова добавила, что несовершеннолетнему, употребившему в школе алкоголь, грозит как минимум административная ответственность.

В Санкт-Петербурге ранее школе № 182 выдали судебное предупреждение в связи с отстранением от уроков семиклассника, который закурил на занятии электронную сигарету. Мальчик систематически пользовался электронной сигаретой в туалете школы, а мать никак не реагировала на жалобы педсостава. Тем не менее суд признал незаконным решение администрации школы.

До этого в Свердловской области подросток погиб после вдыхания паров газа, предназначенного для зажигалок. По информации региональной прокуратуры, перед смертью молодой человек также употреблял энергетические напитки.