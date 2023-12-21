Ученик брянской гимназии разгромил кабинет и набросился на сверстников SHOT: подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик брянской гимназии № 3 разгромил кабинет, а затем подрался с одноклассниками, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, у 12-летнего мальчика случился нервный срыв после замечаний на неадекватное поведение во время урока.

Нервный срыв у восьмиклассника, по данным канала, произошел в районе 10 утра 21 декабря. Он стал переворачивать парты, кричать и выгонять всех в коридор. Одноклассники попробовали его успокоить. Началась драка.

Как рассказали ученики, все началось с того, что мальчик начал свистеть на уроке. Сначала замечание сделала ему учительница, а затем и сверстники. Тут парень и не выдержал. Сейчас в образовательное учреждение приехали полицейские и психологи.

Ранее в брянской гимназии № 5 ученица восьмого класса открыла огонь по одноклассникам на уроке биологии. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять человек пострадали. Трагедия произошла 7 декабря. Девочка пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе. Возбуждено дело, прокуратура проводит проверку.

После этого происшествия ученица пятого класса школы-интерната имени Каниди в Беслане в шутку рассказала одноклассникам о готовящемся в образовательном учреждении теракте, что в школу собирается прийти вооруженный 17-летний юноша. Дети, испугавшись, стали рассылать эту информацию друзьям, в итоге она дошла до экстренных служб. В школу прибыли специалисты, но ничего необычного не нашли. Девочка призналась в своем проступке.