Ученица воскресной школы умерла в ванной в Подмосковье SHOT: ученица воскресной школы в Подмосковье умерла в ванной

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ученица воскресной школы в Подмосковье умерла в ванной при странных обстоятельствах, пишет Telegram-канал SHOT. Тело пятиклассницы без сознания нашла мама, приехавшие по вызову врачи констатировали смерть. Экспертиза предположила, что причиной случившегося мог стать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.

По данным канала, трагедия произошла в воскресенье, 12 мая. Девочка вместе с двумя младшими сестрами вернулась домой из школы при храме в Балашихе, сходила за чипсами в магазин, а позже стала жаловаться на сильную головную боль.

Мать дала ей таблетку, но становилось только хуже. Девочка зашла в ванную умыться перед сном и там потеряла сознание. Как отмечается, изо рта у нее пошла пена с кровью. При этом близкие ребенка утверждают, что она ничем не болела, хорошо училась, участвовала в воскресных чтениях, росла в полной и благополучной семье.

Судмедэкспертиза показала, что у подростка случился инсульт. В крови никаких запрещенных веществ не обнаружили. Врачи предположили, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками, которые ее мать не убрала с видного места. Сама женщина замужем за участником СВО, который находится в зоне боевых действий. Ребенок взял вещества с подоконника.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.