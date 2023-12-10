Ученица бесланской школы напугала одноклассников фейком о теракте SHOT: пятиклассница фейком о теракте спровоцировала панику в школе в Беслане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Беслане ученица пятого класса школы-интерната имени Каниди в шутку рассказала одноклассникам о готовящемся в образовательном учреждении теракте, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, дети, испугавшись, стали рассылать эту информацию друзьям, в итоге она дошла до экстренных служб.

По информации канала, сообщение о теракте стало распространяться среди учеников накануне, в нем говорилось, что в школу собирался прийти вооруженный 17-летний юноша. SHOT сообщает, что в целях безопасности в школе-интернате была усилена охрана, туда прибыли специалисты, которые осмотрели здание, но не обнаружили ни опасных предметов, ни подозрительных людей.

По данным SHOT, позднее пятиклассница рассказала, что таким образом решила пошутить над друзьями, полиция также выяснила, кто из детей распространял ложное сообщение далее, те рассказали, что поверили в готовящееся нападение и хотели предупредить других учеников об опасности.

7 декабря произошла стрельба в брянской гимназии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам на уроке биологии. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять человек пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Региональная прокуратура начала проверку.