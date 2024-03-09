Участнику СВО пригрозили «оторвать вторую ногу» за замечание о парковке В Уссурийске водитель угрожал ветерану СВО оторвать ногу за замечание о парковке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уссурийске водитель угрожал «оторвать вторую ногу» ветерану СВО, который сделал ему замечание за парковку в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале News.VL. В публикации говорится, что мужчина занял место парковки для инвалидов около торгового центра «Русский рынок», на это ему указал вернувшийся со спецоперации военный с позывным Кипиш.

Отмечается, что в ответ нарушитель обрушился с оскорблениями на ветерана, в том числе пообещал «оторвать вторую ногу». При этом конечность боец потерял на СВО, спасая сослуживцев под Угледаром.

В середине февраля в люберецкую кофейню зашел участник спецоперации, который вел себя неадекватно и оскорбительно. Хозяйка заведения по имени Алена его выгнала и написала об этом в соцсетях. Позже девушку задержали и оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. В отношении владелицы заведения было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, в Москве высадили из самолета авиакомпании «Победа» раненного на специальной военной операции военного. Мужчина возвращался домой в Барнаул после прохождения лечения в столице. Отмечается, что бортпроводница заподозрила военного в курении в туалетной кабине, после чего вызвала полицию.

Сам он отверг обвинения, уточнив, что выкурил сигарету перед посадкой. Очевидцы также подтвердили, что от него пахло табаком еще до посещения туалета. Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса.