Участников СВО из Бурятии освободили от уплаты транспортного налога Министр экономики Бурятии Кочетова: налоговые льготы для участников СВО продлятся два года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Народный хурал Бурятии освободил участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать для одного транспортного средства в течение двух лет начиная с 1 января 2022 года, уточнила министр экономики региона Екатерина Кочетова. При этом освобождение от уплаты налога могут продлить и на период после завершения СВО, передает «МК в Бурятии».

Налоговая льгота планируется к предоставлению в течение двух календарных лет, начиная с 1 января 2022 года в отношении одного легкового автомобиля, мотоцикла, мотороллера (для владельцев двух и более транспортных средств — по выбору за одно транспортное средство), — сообщила Кочетова.

Также министр экономики Бурятии сообщила об увеличении ставки транспортного налога на 4%. Для автомобилей с мощностью двигателя более 250 лошадиных сил ставка вырастет на 26%. По словам чиновницы, такая норма призвана компенсировать выпадающие доходы по транспортному налогу, который является основным источником пополнения дорожного фонда региона.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее заявил, что для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, необходимо ввести единую федеральную льготу на транспортный налог. Парламентарий отметил, что для родителей детей-инвалидов наличие машины является важнейшей жизненной потребностью. Он добавил, что в некоторых регионах практика освобождения от уплаты налога уже существует.