Участников митингов во Владивостоке оштрафовали за неповиновение полиции

https://static.news.ru/photo/3dcd136c-61f4-11eb-b116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 500 рублей восемь местных жителей за неповиновение сотрудникам полиции во время несогласованного митинга 23 января. Ещё одному задержанному штраф назначил Ленинский район суд.

Им вменено, что они не подчинились законным требованиям полиции, высказанным в громкоговоритель, и не покинули проезжую часть 23 января на митинге, — сообщил представляющий граждан адвокат Юрий Востриков.

Накануне адвокат Полина Сидельникова рассказала, что девять человек были задержаны во Владивостоке 28 января.

Согласно данным городских властей, на несогласованный митинг собрались около 300 человек, участие в шествии приняли около 500. Фиксировались стычки с полицией и ОМОНом. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Приморье Ольги Романовой, были задержаны 12 несовершеннолетних, на которых составили протоколы и отпустили. После акции возбуждено дело из-за перекрытых дорог, а также два дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в ходе несогласованной акции во Владивостоке, пришёл с повинной. Он в ходе акции протеста нанёс несколько ударов руками замкомандира полка ППСП УМВД.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.