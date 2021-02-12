Участников митинга в Казани будут судить за «неправильные» плакаты

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Троих человек, задержанных на согласованном с властями митинге в Казани, везут в суд из-за плакатов, которые силовики посчитали неподходящими для мероприятия.

Активистов хотят судить по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, передаёт правозащитная организация «ОВД-Инфо».

Задержанные были на акции, которая была заявлена как митинг против политических репрессий, задержаний и за свободу политических заключённых. Однако у них были плакаты с информацией о забастовке, приуроченной к Международному женскому дню. В полиции решили, что таким образом три человека организовали отдельное мероприятие, которое уже не было согласовано с властями, сообщает «Татар-Информ».

Согласованная с властями Казани акция против политических репрессий, задержаний и за свободу политических заключённых проходила на площади Тысячелетия. При этом часть людей пустили за ограждения через рамки металлоискателей, а других нет. За рамками собралось больше людей, чем пустили на огороженную территорию, выделенную под митинг. Власти объясняют это тем, что акция была согласована лишь на 200 человек.

Рядом с точкой сбора на площади Тысячелетия со стадиона громко играла музыка. Участники митинга полагают, что это сделано специально, чтобы заглушить выступления, потому что никакого мероприятия на стадионе не было.

В ходе мероприятия силовики задержали девять человек, писал NEWS.ru.