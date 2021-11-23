Участников акции против QR-кодов в Екатеринбурге арестовали на 12 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил двух участников акции протеста против QR-кодов в торговых центрах к 12 суткам административного ареста. Как сообщили РИА Новости в суде, активисты движения «Народный контроль» Андрей Подкидышев и Леонид Привалов были признаны виновными по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Двенадцать суток ареста, — озвучили в суде меру наказания.

Сейчас Подкидышев и Привалов отбывают наказание в спецприёмнике Первоуральска. На других участников акции составлены протоколы об отсутствии маски.

Всего в акции приняли участие порядка 15 человек. 18 ноября они ходили по торговому центру «Гранат» с целью проверить наличие правовой базы для введения QR-кодов. Граждане требовали у охранников впустить их внутрь и показать их собственные цифровые коды о вакцинации. В результате «проверка» закончилась конфликтом, протестующих вывели сотрудники Росгвардии.

Ранее в Екатеринбурге также состоялся массовый пикет против введения QR-кодов. 13 ноября жители города вышли на согласованный с властями групповой пикет «Против ограничения прав QR-кодами» в парк возле ТЦ «Дирижабль». Инициаторами акции стали активисты движения «РодНадзор». Люди вышли с плакатами, на которых нанесены слоганы: «Чтим закон. Здесь не может быть долгой дискуссии. QR-код нарушает статьи Конституции», «Документов нет таких, чтобы требовать QR-код», «Мы не рабы, рабы не мы» и другие.