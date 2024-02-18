Участники тульской вечеринки пожаловались на избиение силовиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что участники вечеринки в тульском центре «Типография» пожаловались на избиения и оскорбления со стороны представителей силовых структур. По словам тех, кто был на «safe space вечеринке Amore party», «люди в масках и с автоматами» также заставили их приседать и снимали на камеру. Официальных комментариев по ситуации не было.

Кто не ложился — [били] жестко. <...> Кого-то били шокером,— рассказал один из гостей.

Канал пишет, что на некоторых участников вечеринки составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также журналисты сообщают, что среди силовиков были сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Вечеринка, о которой идет речь, посвящена «любви, открытости и сексуальности».

Ранее подросток из Уфы получил штраф за пропаганду ЛГБТ после дня рождения подруги. На нем 16-летний парень с накрашенными губами устроил стриптиз. Сам подросток в соцсетях заверил, что не гей, танец был частью игры, а макияж — для «поднятия статистики». Более того, девушки молодому человеку, по его словам, тоже не нравятся, он занят работой.