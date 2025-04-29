Участники СВО заподозрили депутата в ношении чужих наград «Коммерсант»: депутата из Пензы Иванова заподозрили в ношении чужих наград

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Трое участников СВО и трое ветеранов спецназа попросили руководителей фракций гордумы Пензы и ее председателя Дениса Соболева проверить законность ношения депутатом Алексеем Ивановым боевых наград, сообщает «Коммерсант». По данным издания, они сослались на справки администрации президента и Минобороны России, в которых указано, что в 1996 году Иванов награжден лишь одной медалью — «За отвагу».

На снимках в соцсетях депутат запечатлен с наградой образца СССР, получить которую Иванов не мог в силу возраста. Авторы обращения отметили, что полиция проводит проверку законности владения этой медалью. Иванов в беседе с изданием пояснил, что предоставлял подтверждающие владение наградами документы в избирком, когда участвовал в выборах.

Помимо заслуженной награды Иванов носит на груди орден Мужества и медаль СССР «За Отвагу» <…>, что является из ряда вон выходящим поступком, — говорится в обращении.

Ранее депутат Ленобласти Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в Петровской Даче. Ему провели неполную ампутацию нескольких пальцев на левой руке, кисти правой руки и двух ног. У депутата также диагностирован ожог сетчатки. 45-летний политик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что Печура занимался раскопками и поисками исторических артефактов. Он активно вел группу в соцсетях, где делился старинными находками и фотографиями.