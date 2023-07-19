Участники СВО из Рязани смогут не платить транспортный налог

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участники специальной военной операции из Рязани смогут не платить транспортный налог. Военных, отправившихся в зону боевых действий, освободили от уплаты данного налога по решению, которое было принято Рязанской областной думой на заседании 19 июля, сообщает «МК в Рязани».

Как уточняет издание, участников специальной военной операции на Украине планируют освободить от уплаты налога на 2023 и 2024 годы. К этой категории относятся мобилизованные, добровольцы, контрактники, а также сотрудники силовых служб.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что абитуриентам педагогических вузов будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за участие в специальной военной операции на Украине. По его словам, эта норма закона будет задействована во всех высших учебных заведениях по данному направлению, подведомственных Минпросвещения.

19 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. По ее словам, те из них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет уже в 2023–2024 учебном году.

Госдума до этого приняла закон рабочей группы по СВО о внеочередном праве на прием в детсады, школы и оздоровительные лагеря детей участников спецоперации, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Мера будет актуальна и для тех детей, чей родитель скончался во время боевых действий.