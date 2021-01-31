Участники незаконной акции в Петербурге продолжили шествие у Заксобрания

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Участники проходящей в центре Санкт-Петербурга незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжили несогласованное мероприятие около здания Заксобрания (Мариинского дворца). Ведомство находится на Исаакиевской площади. Силовики начали оттеснять людей и задерживать недовольных.

Несанкционированный митинг начался днём 31 января. В Северной столице примерно в 14:46 мск в прилегающем к Мариинскому дворцу переулке Антоненко раздался хлопок, похожий на взрыв петарды, но данных о пострадавших и других деталей инцидента пока нет. Проход в переулок перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. Жёстких столкновений с полицией не происходит, пишет ТАСС.

По сообщениям городского комитета по транспорту, движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам в центре мегаполиса, в том числе общественного транспорта, запрещено. Также временно запрещено движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Укорочены маршруты общественного транспорта, следующего через данные районы.

УМВД Москвы обнародовало свою оценку числа участников акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве. Силовики насчитали две тысячи протестующих. По данным полиции, примерно 600 человек «предприняли попытку организованного прохода по тротуарам», а силовики продолжают «обеспечивать общественный порядок».

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.